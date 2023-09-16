Специалисты реабилитационного Центра Незламные провели сложную операцию — закрытие тканевого дефекта ротационным лоскутом. Вмешательство считается одним из самых сложных в реконструктивной хирургии.

40-летний львовянин Игорь Сидоряк стал военным в начале полномасштабного вторжения.

Во время гранатометного обстрела в районе Купянска Игорь получил серьезное ранение — открытый перелом плечевой кости и массивный дефект мягких тканей, размером около 23 см.

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— Такая обширная рана — это прямая угроза ампутации, — рассказывают в реабилитационном центре.

Хирурги воспользовались методом ротационного лоскута, который заключается в закрытии дефекта мягких тканей путем использования части широчайшей мышцы спины пациента. Операция длилась около 10 часов.

После операции Игорь Сидоряк проходит восстановление и уже чувствует себя лучше. Он выразил благодарность команде врачей за спасение руки.

Руководитель направления хирургии в Центре Незламные Игнат Герич отметил, что большая война заставила их команду учиться и совершенствовать новые методики лечения тяжелых военных травм. Специалисты центра овладели 25 новыми типами хирургических операций.

С начала войны хирурги провели 35 операций методом закрытия тканевого дефекта ротационным лоскутом.

Источник: Незламные

Фото: Незламные