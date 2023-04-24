Его зовут Руслан. Свою историю он рассказал медикам больницы имени Мечникова, уже когда пришел в себя после сложной нейрохирургической операции.

И это было настоящим большим чудом. Над тем, чтобы это чудо таки произошло, работали не только лучшие нейрохирурги больницы, но и министр здравоохранения Виктор Ляшко, благодаря которому в операционной появился самый современный нейрохирургический микроскоп.

Руслан — сирота родом из Харьковской области. Родители парня рано умерли, воспитывала его близкая родня. Жили они в 5 км от российской границы.

Все изменилось 24 февраля 2022 года. Через границу зашли вражеские войска. Парень решил пробираться к своим. В течение аж двух недель шел сам через леса и перелески, минуя вражеские блокпосты и минные поля.

Что сделал, когда вышел из оккупации? В первом же военкомате записался добровольцем на фронт.

10 апреля этого года в Донецкой области Руслан получил тяжелое ранение в голову. Без преувеличения — несовместимое с жизнью. Пуля залетела глубоко в мозг, затянув с собой и обломки затылочной кости.

Но нейрохирурги Мечникова решили побороться за жизнь Руслана. Не хотели считать его обреченным. Сверхсложную операцию провели с помощью современного нейрохирургического микроскопа — удалили пулю и обломки затылочной кости.

Руслан уже пришел в себя и завтра едет на реабилитационное лечение.

Больше всего радуется тому, что его ребенок не останется сиротой, потому что сиротство, которое сам пережил, считает страшнее пули.

Источник и фото: Сергей Рыженко