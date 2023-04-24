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Руслан житиме! У Дніпрі важкопораненому бійцю хірурги видалили кулю, що розтрощила потиличну кістку

24 Квітня 2023, 17:14
Валентина Андрейко журналістка
дніпро мечнікова

Його звати Руслан. Свою історію він розказав медикам лікарні імені Мечникова, уже коли прийшов до тями після складної нейрохірургічної операції.

І це було справжнім великим дивом.

Над тим, щоб це диво таки сталося, працювали не лише найкращі нейрохірурги лікарні, а й міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, завдяки якому в операційній з’явився найсучасніший нейрохірургічний мікроскоп.

Руслан – сирота, родом з Харківської області. Батьки хлопця рано померли, виховувала його близька рідня. Жили вони за 5 км від російського кордону.

Усе змінилося 24 лютого 2022 року. Через кордон зайшли ворожі війська. Хлопець вирішив пробиратися до своїх. Протягом аж двох тижнів ішов сам через ліси і переліски, оминаючи ворожі блокпости і мінні поля.

Що зробив, коли вийшов з окупації? У першому ж військкоматі записався добровольцем на фронт.

10 квітня цього року в Донецькій області Руслан отримав важке поранення в голову. Без перебільшення — несумісне з життям. Куля залетіла глибоко в мозок, затягнувши з собою й уламки потиличної кістки.

Але нейрохірурги Мечникова вирішили поборотися за життя Руслана. Не хотіли вважати його приреченим.

Надскладну операцію провели за допомогою сучасного нейрохірургічного мікроскопу – видалили кулю та уламки потиличної кістки.

Руслан вже прийшов до тями і завтра їде на реабілітаційне лікування.

Найбільше радіє тому, що його дитина не зостанеться сиротою, бо сирітство, яке сам пережив,  вважає страшнішим від кулі.

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Джерело і фото Сергій Риженко

Теги
Війна в Україні Лікарня ім. Мечникова Операція
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