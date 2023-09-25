Фахівці реабілітаційного Центру Незламні провели складну операцію – пересадили рогівку ока воїну, який підірвався на міні та втратив зір і ногу.

Пацієнт – 41-річний Олександр Марчак з міста Володимир, що у Волинській області. До великої війни чотири роки відслужив за контрактом.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Олександра мобілізували. Тяжке поранення отримав торік у грудні на Куп’янсько-Лиманському напрямку.

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Під час виконання бойового завдання Олександр потрапив на протипіхотну міну. Вибух спричинив серйозні травми ніг та правого ока. Пораненого воїна відправили до Харкова, де йому ампутували ліву ногу та повідомили, що він втрачає зір.

Для подальшого лікування Олександра скерували до Львова у Центр Незламні. Офтальмологи виявили, що ситуація з правим оком пацієнта набагато складніша, ніж вони очікували.

Окрім розриву рогівки, сітківка також відшарувалася. Лікарі спочатку виправили це, а потім виконали пересадку рогівки від посмертного донора. Операція пройшла успішно.

Наразі для повного відновлення зору потрібен лише час. Олександра відпустили додому, а вже за місяць він знову повернеться Центру.

Цього разу для протезування лівої ноги. Захисник пообіцяв донечці, що знову ходитиме і обов’язково станцює на її весіллі.

Джерело і фото: Незламні