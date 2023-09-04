В Черновицком областном кардиоцентре спасли 66-летнего мужчину, который находился в состоянии клинической смерти.

31 августа, в конце рабочего дня, бригада скорой медицинской помощи из города Новоселицы привезла в Черновцы мужчину в состоянии клинической смерти и без сознания. Пациенту стало плохо дома, близкие вызвали скорую, и его срочно госпитализировали в Новоселької больницы. Врачи диагностировали начальную клиническую смерть и подозрение на острый инфаркт миокарда.

— Пациент поступил к нам в состоянии полной клинической смерти и без сознания. Чтобы восстановить его сердце, провели 15 дефибрилляций, и, чудом, сердце заработало, хотя сознание еще не вернулось, — комментирует событие заведующий отделением интенсивной терапии кардиоцентра Дмитрий Онофрейчук.

Медицинская команда не теряла времени и провела коронарографию у бессознательного пациента. Исследование показало перекрытие сосуда передней стенки сердца тромбом. Врачам удалось удалить тромб и установить стент, что помогло восстановить кровообращение и нормализовать состояние пациента.

По словам заведующего отделением интервенционной кардиологии и реперфузионной терапии кардиоцентра Виталия Ольховика, этот случай является вторым в его практике, когда стентирование проводили в бессознательном состоянии для спасения жизни пациента.

Благодаря совместным профессиональным действиям специалистов областного кардиоцентра, жизнь мужчины была спасена. Родственники пациента, которые уже готовились к худшему, теперь могут радоваться его состоянию. Сейчас мужчина находится в реанимации, но уже полностью сознательный и в хорошем настроении, поскольку он получил второй шанс на жизнь.

Источник и фото: ОКНП Черновицкий областной клинический кардиологический центр