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Был поражен увиденным. Ляшко посетил во Львове новый корпус Центра реабилитации Незламні

12 апреля 2023, 12:01
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Незламні Ляшко

Сегодня, 12 апреля, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко посетил новый корпус, который открыли накануне во львовском Национальном реабилитационном центре Незламні.

Глава Минздрава отметил, что поражен, насколько быстро и инновационно во Львове создали все возможности для комплексной реабилитации украинцев.

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— Я поражен тем, что увидел. Думаю, что сегодня Unbroken ставит планку, к которой должны двигаться мы все, рассматривая развитие сети реабилитационных отделений и центров в Украине, — отметил министр.

Ляшко сообщил, что на сегодня система здравоохранения Украины вышла на уровень 8 тыс. реабилитационных сеансов в день, хотя еще в прошлом году этот показатель едва дотягивал до 3 тыс.

Напомним, Национальный реабилитационный центр Незламні во Львове оснащен самым современным оборудованием для лечения, реабилитации и восстановления, где ежегодно получать помощь смогут 10 тыс. украинцев.

Источник: Первое медобъединение Львова

Теги
Война в Украине Віктор Ляшко Львов реабілітація
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