Сегодня, 12 апреля, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко посетил новый корпус, который открыли накануне во львовском Национальном реабилитационном центре Незламні.

Глава Минздрава отметил, что поражен, насколько быстро и инновационно во Львове создали все возможности для комплексной реабилитации украинцев.

— Я поражен тем, что увидел. Думаю, что сегодня Unbroken ставит планку, к которой должны двигаться мы все, рассматривая развитие сети реабилитационных отделений и центров в Украине, — отметил министр.

Ляшко сообщил, что на сегодня система здравоохранения Украины вышла на уровень 8 тыс. реабилитационных сеансов в день, хотя еще в прошлом году этот показатель едва дотягивал до 3 тыс.

Напомним, Национальный реабилитационный центр Незламні во Львове оснащен самым современным оборудованием для лечения, реабилитации и восстановления, где ежегодно получать помощь смогут 10 тыс. украинцев.

Источник: Первое медобъединение Львова