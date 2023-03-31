В Национальном институте рака готовят к открытию реабилитационное отделение для пациентов с онкологией и военными травмами. На реализацию проекта благотворительный фонд Запорука направил 2,8 млн грн.

За три месяца планируется реконструировать зал физической терапии площадью 100 м.кв, а также отремонтировать и обустроить кабинеты для восстановления и тренировки ходьбы, для индивидуальных и групповых занятий, для подвесной терапии и занятий на тренажерах, а также просторный санузел, оборудованный для людей с инвалидностью.

По словам основательницы и президента БФ Запорука Натальи Онипко, уникальность проекта в том, что это будет первое в Украине реабилитационное отделение при онкологическом медучреждении.

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В состав мультидисциплинарных команд войдут врач физической реабилитационной медицины, физические терапевты, эрготерапевты, психологи и ассистенты. Специалисты будут сопровождать пациентов с первых дней послеоперационного периода и работать над их восстановлением.

Известно, что новое отделение даст доступ к профессиональной реабилитации 60 пациентам ежедневно. Открытие планируется в июне этого года.

Реабилитационная помощь будет предоставляться бесплатно в рамках пакетов поддержки Национальной службы здоровья Украины.

Источник: БФ Запорука

Фото: БФ Запорука