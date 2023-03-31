У Національному інституті раку готують до відкриття реабілітаційне відділення для пацієнтів з онкологією та військовими травмами. На реалізацію проєкту благодійний фонд Запорука спрямував 2,8 млн грн.

За три місяці заплановано реконструювати зал фізичної терапії площею 100 м.кв, а також відремонтувати й облаштувати кабінети для відновлення й тренування ходи, для індивідуальних і групових занять, для підвісної терапії та занять на тренажерах, а також просторий санвузол, обладнаний для людей з інвалідністю.

За словами засновниці та президента БФ Запорука Наталії Оніпко, унікальність проєкту в тому, що це буде перше в Україні реабілітаційне відділення при онкологічному медзакладі.

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До складу мультидисциплінарних команд увійдуть лікар фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи та асистенти. Фахівці супроводжуватимуть пацієнтів із перших днів післяопераційного періоду та працюватимуть над їхнім відновленням.

Відомо, що нове відділення дасть доступ до професійної реабілітації 60 пацієнтам щодня. Відкриття планується в червні цього року.

Реабілітаційна допомога надаватиметься безоплатно в рамках пакетів підтримки Національної служби здоров’я України.

Джерело і фото: БФ Запорука