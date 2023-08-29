У 64-летней австралийки впервые в мире в мозгу был обнаружен круглый червь длиной 8 см, который обычно водится у питонов. Паразита благополучно удалили хирурги.

Как стало известно, пациентка из юго-восточной части Нового Южного Уэльса впервые была госпитализирована в местную больницу в конце января 2021 года после трехнедельных болей в животе и диареи, за которыми последовал постоянный сухой кашель, лихорадка и ночная потливость.

К 2022 году ее симптомы также включали забывчивость и депрессию, что побудило ее направить в больницу Канберры. МРТ ее мозга выявила отклонения, требующие хирургического вмешательства.

Ophidascaris robertsi — круглый червь, обычно встречающийся у питонов. Это первый в мире случай обнаружения такого паразита у человека.

Как рассказала сама женщина, она проживает вблизи озера, где обитают ковровые питоны. Она часто собирала местные травы, чтобы использовать их в кулинарии.

Врачи и ученые предполагают, что питон мог передать паразита через фекалии в траве или после употребления зелени.

Эксперт по инфекционным заболеваниям в Австралийском национальном университете Санджай Сенанаяке отметил, что пациентку необходимо лечить от других личинок, которые могли проникнуть в другие части ее тела, например, в печень.

По словам Сенанаяке, пациентка хорошо выздоравливает и по-прежнему находится под регулярным наблюдением, а исследователи выясняют, могло ли ранее существовавшее заболевание, вызвавшее у нее ослабленный иммунитет, привести к распространению личинок.

Сенанаяке отметил, что первый в мире случай подчеркнул опасность передачи болезней и инфекций от животных к человеку, особенно в связи с тем, что люди и животные начинают жить более тесно вместе, а среды обитания все больше пересекаются.