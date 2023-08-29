У 64-річної австралійки вперше у світі в мозку було виявлено круглого хробака завдовжки 8 см, який зазвичай водиться у пітонів. Паразита благополучно видалили хірурги.

Як стало відомо, пацієнтку з південно-східної частини Нового Південного Уельсу вперше госпіталізували в місцеву лікарню наприкінці січня 2021 року після тритижневих болів у животі та діареї, після чого з’явився постійний сухий кашель, лихоманка і нічна пітливість.

До 2022 року серед її симптомів також були забудькуватість і депресія, що спонукало її скерувати в лікарню Канберри. МРТ її мозку виявила відхилення, що потребують хірургічного втручання.

Ophidascaris robertsi – круглий черв’як, що зазвичай трапляється у пітонів. Це перший у світі випадок виявлення такого паразита у людини.

Як розповіла сама жінка, вона проживає поблизу озера, де мешкають килимові пітони. Вона часто збирала місцеві трави, щоб використовувати їх у кулінарії. Лікарі та вчені припускають, що пітон міг передати паразита через фекалії в траві або після вживання зелені.

Експерт з інфекційних захворювань в Австралійському національному університеті Санджай Сенанаяке зазначив, що пацієнтку необхідно лікувати від інших личинок, які могли проникнути в інші частини її тіла, наприклад, у печінку.

За словами Сенанаяке, пацієнтка добре одужує і, як і раніше, перебуває під регулярним наглядом, а дослідники з’ясовують, чи могло раніше наявне захворювання, що спричинило в неї ослаблений імунітет, призвести до поширення личинок.

Сенанаяке зазначив, що перший у світі випадок наголосив на небезпеці передання хвороб та інфекцій від тварин до людини, особливо у зв’язку з тим, що люди і тварини починають жити тісніше разом, а місця існування дедалі більше перетинаються.