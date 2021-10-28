Сотрудники правоохранительных органов Винницы раскрыли преступную группировку, которая занималась реализацией фальшивых сертификатов о полной вакцинации от коронавирусной инфекции. Стоимость одного “документа” составляла €250.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

В сообщении также говорится, что сертификатный бизнес организовал местный житель, который размещал информацию о своих услугах в закрытых группах мессенджеров.

Среди подручных горе-предпринимателя были и медики, которые принимали желающих в обход закона и здравого смысла получить подделки, дающие им право на пользование транспортом и посещение общественных мест.

Преступники гарантировали клиентам, что их липовые документы будут подтягиваться в приложение Дія.

После проведения обыска в служебном кабинете медицинского работника и по месту работы организатора преступной группировки были изъяты компьютеры, банковские карты, мобильные телефоны и прочие улики противоправного бизнеса.

В настоящее время прокуратура Винницы готовит документы для объявления задержанным подозрения по статье УК Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет.