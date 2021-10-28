Співробітники правоохоронних органів Вінниці розкрили злочинне угруповання, яке займалося реалізацією фальшивих сертифікатів про повну вакцинацію від коронавірусної інфекції. Вартість одного “документа” становила €250.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції України.

У повідомленні також йдеться, що сертифікатний бізнес організував місцевий житель, який розміщував інформацію про свої послуги в закритих групах месенджерів.

Серед підручних горе-підприємця були і медики, які приймали бажаючих в обхід закону і здорового глузду отримати підробки, що дають їм право на користування транспортом і відвідування громадських місць.

Злочинці гарантували клієнтам, що їхні липові документи будуть підтягуватися в додаток Дія.

Після проведення обшуку в службовому кабінеті медичного працівника та за місцем роботи організатора злочинного угруповання були вилучені комп’ютери, банківські картки, мобільні телефони та інші докази протиправного бізнесу.

Наразі прокуратура Вінниці готує документи для оголошення затриманим підозри за статтею КК України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до шести років.