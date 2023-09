ChatGPT обнаружил у четырехлетнего мальчика редкое заболевание, которое не смогли диагностировать 17 врачей в течение трех лет. Об этом сообщила британская газета The Daily Mail.

Четырехлетний Алекс начал испытывать сильную боль, к которой впоследствии добавились проблемы с движениями и непредсказуемые смены настроения. Его мать, Кортни, сказала, что если бы сын не принимал ежедневно обезболивающие, его состояние было бы еще хуже.

Boy saw 17 doctors for chronic pain. ChatGPT found the right diagnosis https://t.co/oWOaqVbIJ1 via @MailOnline

— Ганна І. (@anni4ka2022) September 15, 2023