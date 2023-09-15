15 сентября 2023, 19:10 Марина Мелехова редактор

ChatGPT обнаружил у четырехлетнего мальчика редкое заболевание, которое не смогли диагностировать 17 врачей в течение трех лет. Об этом сообщила британская газета The Daily Mail. Четырехлетний Алекс начал испытывать сильную боль, к которой впоследствии добавились проблемы с движениями и непредсказуемые смены настроения. Его мать, Кортни, сказала, что если бы сын не принимал ежедневно обезболивающие, его состояние было бы еще хуже. Boy saw 17 doctors for chronic pain. ChatGPT found the right diagnosis https://t.co/oWOaqVbIJ1 via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) September 15, 2023

Через некоторое время мальчик перестал расти, стал тянуть левую ногу, появились сильные головные боли. Кроме того, добавилась еще одна проблема — ребенок постоянно что-то жевал. После визита к дантисту Алексу было назначено спать ночью со специальной капой. Это не помогло, ситуация только ухудшилась.

Чтобы установить причину страданий сына, родители Алекса потратили три года на поиск ответов и консультации с врачами. Многие из них объясняли состояние мальчика последствиями пандемии коронавируса.

Однажды мать Алекса решила проверить симптомы сына через искусственный интеллект. Чат-бот установил редкое заболевание — расщепление спинного мозга и врожденный порок развития позвоночника.

Это когда в результате неправильного закрепления спинного мозга к позвоночному каналу возникает онемение конечностей, боли, мышечная слабость и проблемы с движениями. Форму spina bifida occulta, которую выявили у Алекса, труднее диагностировать, но можно исправить через хирургическое вмешательство.

Семья надеется, что после проведенной операции мальчик быстро выздоровеет.

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Фото: Daily Mail