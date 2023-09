ChatGPT виявив у чотирьохрічного хлопчика рідкісне захворювання, яке не змогли діагностувати 17 лікарів протягом трьох років. Про це повідомила британська газета The Daily Mail.

Чотирирічний Алекс почав відчувати сильний біль, до якого згодом додалися проблеми з рухами та непередбачувані зміни настрою. Його мати, Кортні, сказала, що якби син не приймав щодня знеболюючі, його стан був ще гіршим.

