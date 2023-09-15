ChatGPT виявив у чотирьохрічного хлопчика рідкісне захворювання, яке не змогли діагностувати 17 лікарів протягом трьох років. Про це повідомила британська газета The Daily Mail.

Чотирирічний Алекс почав відчувати сильний біль, до якого згодом додалися проблеми з рухами та непередбачувані зміни настрою. Його мати, Кортні, сказала, що якби син не приймав щодня знеболюючі, його стан був ще гіршим.

Boy saw 17 doctors for chronic pain. ChatGPT found the right diagnosis https://t.co/oWOaqVbIJ1 via @MailOnline — Ганна І. (@anni4ka2022) September 15, 2023

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Через деякий час хлопчик перестав рости, став тягнути ліву ногу, з’явилися сильні головні болі. Крім того, додалась ще одна проблема – дитина постійно щось жувала. Після візиту до дантиста Алексу було призначено спати вночі зі спеціальною капою. Це не допомогло, ситуація лише погіршилася.

Аби встановити причину страждань сина, батьки Алекса витратили три роки на пошук відповідей та консультації з 17 лікарями. Чимало з них пояснювали стан хлопчика наслідками пандемії коронавірусу.

Одного разу мати Алекса вирішила перевірити симптоми сина через штучний інтелект. Чат-бот встановив рідкісне захворювання – розщеплення спинного мозку та вроджену ваду розвитку хребта.

Це коли внаслідок неправильного закріплення спинного мозку до хребтового каналу виникає оніміння кінцівок, болі, м’язова слабкість та проблеми з рухами. Форму spina bifida occulta, яку виявили у Алекса, важче діагностувати, але можна виправити через хірургічне втручання.

Родина має надію, що після проведеної операції хлопчик швидко одужає.

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Фото: Daily Mail