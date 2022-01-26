В польском городе Ченстохова скончалась 37-летняя женщина. Она была беременна двойней, однако один плод умер. Врачи отказались делать ей аборт, пока другой был жив.

Сначала беременная жаловалась на сильные боли в животе, ее направили в больницу, где специалисты установили, что один из будущих малышей умер. Беременность не перевали сразу, вместо этого врачи ждали, пока замрет другой плод.

Поэтому женщине пришлось неделю в утробе носить мертвого ребенка. Через два дня после смерти второго плода ей сделали аборт.

Однако, по информации родственников, в то время у пациентки развился сепсис. Эти данные, кстати, не указали ни в одном из медицинских документов.

Ее состояние значительно ухудшилось, а 23 января у нее остановилось сердце. Женщину удалось реанимировать, однако на следующий день началась агония, значительная часть органов перестала функционировать.

Пациентку перевели в другую больницу, где она скончалась 25 января. Как сообщает Gazeta Wyborcza, причиной перевода в другой госпиталь было заболевание коронавирусом.

— Возможно, сепсис возник из-за коронавируса, а не из-за осложнений, связанных с беременностью, — проинформировал анонимный источник издания.

У умершей осталось трое детей.

Искусственно прекращать беременность в Польше можно только в двух случаях — если женщина забеременела после изнасилования или плод угрожает жизни или здоровью женщины.

Источник: Новая Польша, Gazeta Wyborcza