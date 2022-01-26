У польському місті Ченстохова померла 37-річна жінка. Вона була вагітна двійнею, проте один плід помер. Лікарі відмовилися робити їй аборт, доки інший був живий.

Спочатку вагітна скаржилася на значні болі у животі, її направили до лікарні, де фахівці встановили, що один з її майбутніх малюків помер. Вагітність не перевали одразу, натомість лікарі чекали, доки завмре інший плід.

Через це жінці довелося тиждень в утробі носити мертву дитину. Через два дні після смерті другого плоду їй таки зробили аборт.

Однак, за інформацією родичів, на той час у пацієнтки розвинувся сепсис. Ці дані, до речі, не вказали у жодному з медичних документів.

Її стан значно погіршився, а 23 січня у неї зупинилося серце. Жінку вдалося реанімувати, проте наступного дня почалася агонія, значна частина органів припинили функціонувати.

Пацієнтку перевели до іншої лікарні, де вона померла 25 січня. Як повідомляє Gazeta Wyborcza, причиною переводу до іншого шпиталю було захворювання на коронавірус.

– Можливо, сепсис виник через коронавірус, а не через ускладнення, пов’язані з вагітністю, – поінформувало анонімне джерело видання.

У померлої залишилося троє дітей.

Штучно припиняти вагітність у Польщі можна лише у двох випадках — якщо жінка завагітніла після зґвалтування або якщо плід загрожує життю чи здоров’ю жінки.

Джерело: Нова Польща, Gazeta Wyborcza