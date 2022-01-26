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Чекали смерті другого плоду: у Польщі померла вагітна двійнею, якій відмовили в аборті

26 Січня 2022, 18:19
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
вагітність
Джерело: Depositphotos

У польському місті Ченстохова померла 37-річна жінка. Вона була вагітна двійнею, проте один плід помер. Лікарі відмовилися робити їй аборт, доки інший був живий.

Спочатку вагітна скаржилася на значні болі у животі, її направили до лікарні, де фахівці встановили, що один з її майбутніх малюків помер. Вагітність не перевали одразу, натомість лікарі чекали, доки завмре інший плід.

Через це жінці довелося тиждень в утробі носити мертву дитину. Через два дні після смерті другого плоду їй таки зробили аборт.

Однак, за інформацією родичів, на той час у пацієнтки розвинувся сепсис. Ці дані, до речі, не вказали у жодному з медичних документів.

Її стан значно погіршився, а 23 січня у неї зупинилося серце. Жінку вдалося реанімувати, проте наступного дня почалася агонія, значна частина органів припинили функціонувати.

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Пацієнтку перевели до іншої лікарні, де вона померла 25 січня. Як повідомляє Gazeta Wyborcza, причиною переводу до іншого шпиталю було захворювання на коронавірус.

– Можливо, сепсис виник через коронавірус, а не через ускладнення, пов’язані з вагітністю, – поінформувало анонімне джерело видання.

У померлої залишилося троє дітей.

Штучно припиняти вагітність у Польщі можна лише у двох випадках — якщо жінка завагітніла після зґвалтування або якщо плід загрожує життю чи здоров’ю жінки.

Джерело: Нова Польща, Gazeta Wyborcza

Теги
аборт , вагітність , Польша , Смерть
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