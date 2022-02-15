В Ровенской области умер 25-летний парень в результате аневризмы. Однако родные обвиняют в его смерти медиков, мол, они не оказали ему необходимой помощи.

1 января Илье внезапно стало плохо: головокружение, судороги всего тела, боль в коленях и локтях. Также сильная боль была в зоне лба. Родные вызвали ему скорую.

Когда врачи приехали, они измерили ему давление и оказалось, что показатель был вдвое выше нормы. Специалисты заподозрили кровоизлияние в мозг, впрочем, этот диагноз необходимо было подтвердить, сделав компьютерную томографию. Так, Илью срочно госпитализировали в местную больницу в Сарнах.

Что говорят родные умершего

— Мы ждали КТ полтора часа, а врача-анестезиолога мы ждали два с половиной часа. У него так болела голова, что он очень просил помощи, — рассказала мать Ильи Светлана.

Врачи рассказали, когда они обнаружили кровоизлияние — парня положили в реанимацию. Там он провел 18 дней и почти все это время был в коме. Когда парень умер, родные не дали медикам сделать вскрытие.

Мать Ильи говорит, когда ее сыну стало плохо, медики не дали разрешение на его транспортировку в другую больницу, где ему могли спасти жизнь.

— Друзья моего сына даже нашли вертолет, чтобы его переправить, потому что они (медики, — Ред.) с самого начала оказали неправильную помощь, — добавила Светлана.

Ответ врачей

В то же время медики утверждают, что они все делали по протоколу и оперативно, хотя был выходной день. По их словам, пациент имел серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому должен был принимать лекарства для снижения артериального давления. Однако этим почему-то пренебрегал. Как следствие, в его голове лопнул сосуд.

Дело дошло до полиции

Родные Ильи уже обратились с заявлением в полицию, где открыли уголовное производство – за неоказание помощи больному.

Правоохранители допрашивают потерпевших, свидетелей и собирают медицинские документы с целью назначения комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которая даст оценку и исследует действия медицинских работников. Если вину врачей докажут, им грозит до трех лет за решеткой.

Источник: ITV media group