Коли лікарі приїхали, вони виміряли йому тиск і виявилося, що показник був вдвічі вищий норми. Спеціалісти запідозрили крововилив у мозок , утім цей діагноз необхідно було підтвердити, зробивши комп’ютерну томографію. Так, Іллю терміново госпіталізували до місцевої лікарні у Сарнах.

1 січня Іллі раптово стало зле: запаморочення, судоми усього тіла, біль у колінах та ліктях. Також сильний біль був у зоні лоба. Рідні викликали йому швидку.

У Рівненській області помер 25-річний хлопець внаслідок аневризми. Однак рідні звинувачують у його смерті медиків, мовляв, вони не надали йому необхідної допомоги.

– Ми чекали КТ півтори години, а лікаря-анестезіолога ми чекали дві з половиною години. У нього так боліла голова, що він дуже просив допомоги, – розповіла мати Іллі Світлана.

Лікарі розповіли, коли вони виявили крововилив – хлопця поклали до реанімації. Там він провів 18 днів і майже увесь цей час був у комі. Коли хлопець помер, рідні не дали медикам зробити розтин.

Мати Іллі каже, коли її сину погіршало, медики не дали дозвіл на його транспортування до іншої лікарні, де йому могли врятувати життя.

– Друзі мого сина навіть знайшли вертоліт, щоб його переправити, бо вони (медики, – Ред.) з самого початку надали неправильну допомогу, – додала Світлана.

Відповідь лікарів

Водночас медики стверджують, що вони все робили за протоколом та оперативно, хоча був вихідний день. За їхніми словами, пацієнт мав серйозні проблеми зі здоров’ям. Тому повинен був приймати ліки для зниження артеріального тиску. Однак цим, чомусь, нехтував. Як наслідок, в його голові луснула судина.

Справа дійшла до поліції

Рідні Іллі вже звернулись із заявою до поліції, де відкрили кримінальне провадження – за ненадання допомоги хворому.

Правоохоронці допитують потерпілих, свідків та збирають медичні документи з метою призначення комісійної судово-медичної експертизи, яка надасть оцінку і дослідить дії медичних працівників. Якщо провину лікарів доведуть – їм загрожує до трьох років за ґратами.

Джерело: ITV media group