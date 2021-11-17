У Тернопільській області під час народження померла дитина. Родичі звинувачують у її смерті медичних працівників.

Про це повідомили в Національній поліції Тернопільської області. До правоохоронців звернувся 22-річний брат породіллі.

Він розповів, що його сестра народила 14 листопада, але немовля померло. Чоловік звинуватив медиків у непрофесійності, яка призвела до смерті дитини.

За словами правоохоронців, дівчинка народилася на 41 тижні вагітності з вагою 3 750 грамів. Медики встановили, що після народження в дитини не розкрилися легені. Лікарі понад годину реанімували новонароджену, однак не змогли врятувати.

Причина смерті немовляти – тяжка асфіксія при народженні. Їхні висновки також підтвердили в іншій установі, де робили повторну судово-медичну експертизу.

Нині правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.