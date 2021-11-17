Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Звинувачують медиків: на Тернопільщині внаслідок асфіксії помер новонароджений

17 Листопада 2021, 19:27
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Звинувачують медиків: на Тернопільщині внаслідок асфіксії помер новонароджений
Джерело: Depositphotos

У Тернопільській області під час народження померла дитина. Родичі звинувачують у її смерті медичних працівників.

Про це повідомили в Національній поліції Тернопільської області. До правоохоронців звернувся 22-річний брат породіллі.

Він розповів, що його сестра народила 14 листопада, але немовля померло. Чоловік звинуватив медиків у непрофесійності, яка призвела до смерті дитини.

За словами правоохоронців, дівчинка народилася на 41 тижні вагітності з вагою 3 750 грамів. Медики встановили, що після народження в дитини не розкрилися легені. Лікарі понад годину реанімували новонароджену, однак не змогли врятувати.

Причина смерті немовляти – тяжка асфіксія при народженні. Їхні висновки також підтвердили в іншій установі, де робили повторну судово-медичну експертизу.

Нині правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Читайте також:
Звинувачують медиків: на Тернопільщині внаслідок асфіксії помер новонародженийУ Тернопільській області від Covid-19 померло тримісячне немовля

Джерело
Нацполіція
Теги
Смерть , Тернопільска область
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка