На Тернопільщині від ускладнень, які викликав коронавірус, померло тримісячне немовля. Дитина перебувала не у лікувальному закладі, а вдома, де проживала разом з мамою.

Про це повідомила санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук у коментарі одному з видань.

– Дитину віком до трьох місяців не госпіталізовували в лікарню, вона померла вдома, – зазначила Чайчук.

За словами директора Кременецького районного центру первинної медико-санітарної допомоги Віталія Корнійчука, батьки не зверталися до них по допомогу. Немовля проживало у селі Андруга.

– Ми навіть не знали, що в них є хвора дитинка. Знаю, що батьки возили дитину на огляд в приймальне відділення Кременецької райлікарні ще 14 жовтня, у вихідний день, – зазначив він.

Керівництво Кременецької районної лікарні підтвердило, що батьки з немовлям приїжджали в чергове приймальне відділення. Черговий педіатр оглянула дитину, серйозних зауважень не було. Лікар порадила міряти температуру три рази на день та звернутися наступного дня до їхнього сімейного лікаря, щоб він призначив відповідні ліки.

Через смерть дитини у Тернопільській ОДА зібрали нараду, після якої призначать перевірку, щоб з’ясувати причини, чому не був здійснений відповідний нагляд за немовлям.

Станом на 21 жовтня у Тернопільській області зафіксували 787 нових випадків Covid-19. За добу від ускладнень, які викликав коронавірус, померли п’ятеро людей.