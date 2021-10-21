В Тернопольской области от Covid-19 умер трехмесячный младенец

В Тернопольской области от осложнений, которые вызвал коронавирус, умер трехмесячный младенец. Ребенок находился не в лечебном учреждении, а дома, где проживал вместе с мамой.

Об этом сообщила санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук в комментарии одному из изданий.

— Ребенка в возрасте до трех месяцев не госпитализировали в больницу, он умер дома, – отметила Чайчук.

По словам директора Кременецкого районного центра первичной медико-санитарной помощи Виталия Корнейчука, родители не обращались к ним за помощью. Младенец проживал в селе Андруга.

— Мы даже не знали, что у них есть больной ребенок. Знаю, что родители возили ребенка на осмотр в приемное отделение Кременецкой райбольницы еще 14 октября, в выходной день, — отметил он.

Руководство Кременецкой районной больницы подтвердило, что родители с младенцем приезжали в очередное приемное отделение. Дежурный педиатр осмотрела ребенка, серьезных замечаний не было. Врач посоветовала мерить температуру три раза в день и обратиться на следующий день к их семейному врачу, чтобы он назначил соответствующие лекарства.

Из-за смерти ребенка в Тернопольской ОГА собрали совещание, после которого назначат проверку, чтобы выяснить причины, почему не был осуществлен соответствующий надзор за младенцем.

По состоянию на 21 октября в Тернопольской области зафиксировали 787 новых случаев Covid-19. За сутки от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли пять человек.