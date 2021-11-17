В Тернопольской области при рождении умер ребенок. Родственники обвиняют в его смерти медицинских работников.

Об этом сообщили в Национальной полиции Тернопольской области. К правоохранителям обратился 22-летний брат роженицы.

Он рассказал, что его сестра родила 14 ноября, но младенец умер. Мужчина обвинил медиков в непрофессионализме, который привел к смерти ребенка.

По словам правоохранителей, девочка родилась на 41 неделе беременности с весом 3 750 граммов. Медики установили, что после рождения у ребенка не раскрылись легкие. Врачи более часа реанимировали новорожденную, однако не смогли спасти.

Причина смерти младенца — тяжелая асфиксия при рождении. Их выводы также подтвердили в другом учреждении, где делали повторную судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.