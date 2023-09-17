Более 25 человек были доставлены в больницу, причем некоторые из них находятся в критическом состоянии, после пробежки Сиднейского марафона в необычно теплую для ранней весны погоду.

Отметим, что австралийские времена года отличаются от Северного полушария. Декабрь, январь и февраль здесь — лето, осень — с марта по май, весна — с сентября по ноябрь.

В забеге на 42 км приняли участие более 17 тыс. бегунов.

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— Двадцать шесть пациентов были доставлены в больницу на машине скорой помощи, семь человек находятся в тяжелом состоянии, — сообщил представитель службы скорой помощи Нового Южного Уэльса.

В воскресенье днем ​​температура достигла 32°C в некоторых частях Сиднея и максимума в 29,6°C на наблюдательном пункте Бюро метеорологии в Сиднейской гавани.

В 7.30 утра, сразу после начала марафона, температура уже была 20°С, а к 9 утра поднялась до 24.3°С.

Число бегунов в Сиднейском марафоне более чем вдвое превысило количество участников предыдущего крупнейшего марафона Австралии, состоявшегося в Мельбурне в 2019 году, в котором приняли участие 8 100 бегунов.

Марокканский 31-летний бегун на длинные дистанции Отман Эль Гумри завоевал тогда титул чемпиона среди мужчин со временем 2.08.20.