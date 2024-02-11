Сотрудники Тернопольского областного территориального центра и социальной поддержки (ОТЦК СП) подтвердили преждевременную смерть военнослужащего Николая Ирзайкина.

— Солдат Ирзайкин был призван на военную службу по мобилизации 1 февраля 2024 и направлен в учебный центр для прохождения обучения в должности курсанта учебного взвода соответствующей воинской части, — говорится в сообщении.

Причина смерти

Сообщается, что 9 февраля 2024 года на имя начальника Тернопольского ОТЦК СП от командования воинской части поступило сообщение о смерти солдата Николая Ирзайкина в результате острой легочной-сердечной недостаточности, о чем было уведомлено семью военнослужащего.

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Базовая военная подготовка

В ОТЦК СП напомнили, что все призванные в ряды ВСУ военнослужащие направляются в учебные центры для прохождения двухмесячного курса базовой военной подготовки, после чего проходят курс по своей специальности.

Командование Тернопольского областного ТЦК СП выразило соболезнование семье умершего военнослужащего Николая Ирзайкина, достойно вставшего на защиту своей страны.

Источник: Тернопольский ОЦТП СП