Співробітники Тернопільського обласного територіального центру та соціальної підтримки (ОТЦК СП) підтвердили передчасну смерть військовослужбовця Миколи Ірзайкіна.

– Солдат Ірзайкін був призваний на військову службу за мобілізацією 1 лютого 2024 року та направлений до навчального центру для проходження навчання на посаді курсанта навчального взводу відповідної військової частини, – ідеться в повідомленні.

Причина смерті

Повідомляється, що 9 лютого 2024 року на ім’я начальника Тернопільського ОТЦК СП від командування військової частини надійшло повідомлення про смерть солдата Миколи Ірзайкіна внаслідок гострої легенево-серцевої недостатності, про що було повідомлено родину військовослужбовця.

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Базова військова підготовка

У ОТЦК СП нагадали, що всіх призваних до лав ЗСУ військовослужбовців направляють до навчальних центрів для проходження двомісячного курсу базової військової підготовки, після чого вони проходять курс за своєю спеціальністю.

Командування Тернопільського обласного ТЦК СП висловило співчуття родині померлого військовослужбовця Миколи Ірзайкіна, який гідно став на захист своєї країни.

Джерело: Тернопільський ОЦТП СП