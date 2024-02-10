Министерство здравоохранения вместе с Центром психического здоровья и реабилитации Лесная поляна начинает процесс изменения подходов к лечению черепно-мозговых травм, которые стали настоящим вызовом для боеспособности военнослужащих.

А ракетные и дроновые атаки врага на мирные города и села сделали эту травму частой и среди гражданского населения.

Черепно-мозговой травмой, нанесенной взрывной волной, нельзя пренебрегать

Отсутствие каких-либо внешних физических доказательств повреждения головы или мозга является основным фактором, который формирует восприятие такой травмы как нетяжелой, и соответствующее ее лечение.

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В результате в будущем у травмированных формируются ощутимые физические и психические последствия.

Это происходит потому, что диагностика и лечение ЧМТ в настоящее время происходят по устаревшим и неэффективным методикам, с использованием многочисленных недоказательных фармпрепаратов, назначением дорогостоящих методов нейровизуализации.

Военые медики утверждают, что нужно менять подходы к оказанию помощи при легкой черепно-мозговой травме, в частности, контузии, как в условиях фронта, так и на госпитальном этапе. А также определить направления борьбы с длительными последствиями таких повреждений.

Лечить ЧМТ в соответствии с международной практикой

Министерство здравоохранения вместе со специалистами Центра психического здоровья и реабилитации Лесная поляна обратились к практическому опыту наших врачей и наработок по этой тематике Министерства по делам ветеранов США и Министерства обороны США.

Обобщенные установки будут использованы при подготовке специалистов в мультидисциплинарных реабилитационных командах. Такую подготовку предусматривает совместный пилотный проект Минздрава, Центра психического здоровья и реабилитации Лесная поляна и боевых подразделений ВСУ.

Кроме того, Минздрав начинает работу над утверждением новых медицинских стандартов для унификации подходов к лечению черепно-мозговой травмы и стандартизированной помощи на госпитальных этапах, в соответствии с международной практикой.