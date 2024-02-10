Міністерство охорони здоров’я разом із Центром психічного здоровʼя та реабілітації Лісова поляна розпочинає процес зміни підходів до лікування черепно-мозкових травм, які стали справжнім викликом для боєздатності військовослужбовців.

А ракетні та дронові атаки ворога на мирні міста й села зробили цю травму частою і серед цивільного населення.

Черепно-мозковою травмою, завданою вибуховою хвилею, не треба легковажити

Відсутність будь-яких зовнішніх фізичних доказів пошкодження голови або мозку є основним фактором, який формує сприйняття такої травми як неважкої, та відповідне її лікування.

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У результаті у майбутньому у травмованих формуються відчутні фізичні та психічні наслідки.

Це відбуваються тому, що діагностика й лікування ЧМТ нині відбуваються за застарілими та неефективними методиками, з використанням численних недоказових фармпрепаратів, призначенням високовартісних методів нейровізуалізації.

Військові медики стверджують, що потрібно змінювати підходи до надання допомоги у разі легкої черепно-мозкової травми, зокрема, контузії, як в умовах фронту, так і на госпітальному етапі. А також визначити напрями боротьби з тривалими наслідками такого ураження.

Лікувати ЧМТ відповідно до міжнародної практики

Міністерство охорони здоров’я разом із фахівцями Центру психічного здоровʼя та реабілітації Лісова поляна звернулися до практичного досвіду наших лікарів і напрацювань з цієї тематики Міністерства у справах ветеранів США та Міністерства оборони США.

Опрацьовані настанови будуть використані під час підготовки фахівців у мультидисциплінарних реабілітаційних командах. Таку підготовку передбачає спільний пілотний проєкт МОЗ, Центру психічного здоровʼя та реабілітації Лісова поляна та бойових підрозділів ЗСУ.

Крім того, МОЗ розпочинає роботу над затвердженням нових медичних стандартів для уніфікації підходів до лікування черепно-мозкової травми та стандартизованої допомоги на госпітальних етапах, відповідно до міжнародної практики.