Про цього пацієнта в неврологічному відділенні міської лікарні Дніпра згадують і досі. Пані Людмила працює тут уже 43 роки і добре пам’ятає військового, якого вдалося повернути до життя після інсульту, викликаного вибуховою хвилею.

У лікарню пацієнта доставили у важкому стані. Чоловік отримав складну травму внаслідок вибухової хвилі – забій головного мозку спровокував ішемічний інсульт.

Близько 10 діб він провів на апараті ШВЛ у реанімації. Прийшов до тями лише на третю добу, але не міг дихати самостійно.

Згодом пацієнта перевели до неврологічного відділення. Через отримані травми, поранений втратив можливість розмовляти та виконувати найпростіші дії.

Комплексним лікуванням хворого займалися понад десяток фахівців. Лікарі застосовували методи, запозичені у іноземних колег.

Медики буквально вчили важкого пацієнта розмовляти та ходити заново. Медикаментозне лікування у поєднанні з реабілітацією дали позитивний результат.

Після двох тижнів перебування у лікарні, чоловік почав вимовляти окремі слова та речення, знову навчився користуватися телефоном і пригадував цифри.

Поступово відновилась мова та пам’ять. Завдяки спільній роботі лікарів різних профілів, пацієнт зміг сам ходити. Зараз він вирушив на подальше відновлення.

З першого дня повномасштабної війни дніпровські лікарі мужньо тримають свій фронт та рятують військових з найважчими травмами.

Окрім складних поранень, опіків та ран, лікарі стикаються з контузіями та ушкодженнями головного мозку, наслідки від яких можуть бути найрізноманітнішими.Тут починається робота неврологів.

Медики щиро радіють за кожного пацієнта, котрий отримав новий шанс на життя.

Лише за час війни у відділенні надали допомогу вже понад чотирьом тисячам пацієнтів.

Джерело і фото: Департамент охорони здоров’я Дніпровської міської ради