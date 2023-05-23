Фахівці лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова лікують від наслідків перенесеного ішемічного інсульту двох військовослужбовців, 37 і 47 років, яких доправили з Яворівського району з різницею у два дні.

Про це одному з українських видань повідомив нейрохірург, керівник блоку судинної (малоінвазивної) нейрохірургії лікарні Андрій Нетлюх.

За словами медика, першим до лікувального закладу Львова бригада швидкої доставила 47-річного чоловіка. Його прооперували.

Професор розповів, що тромб розміщувався на розгалуженні внутрішньої сонної артерії та мав довжину майже 2,5 см. До затромбованої судини нейрохірурги дісталися спеціальним інструментом – мікрокатетером. Через нього ввели розкритий у судині стент, він захопив тромб і прибрав із судини.

37-річного чоловіка також із Яворівщини швидка доправила через два дні. Він прокинувся вранці із симптомами інсульту. Оскільки достеменно невідомо, коли стався інсульт, йому не вводили препарат для розчинення тромбу.

– Препарат для розрідження крові безпечно можна вводити, якщо з моменту інсульту минуло не більше 4,5 години. Якщо минуло більше часу або точно невідомо, коли стався інсульт, його вводити не можна, – пояснив Андрій Нетлюх.

37-річного військовослужбовця також прооперовано.

Обидва пацієнти з реанімації вже переведені у відділення, їхній стан стабілізувався. Вони при свідомості, кажуть, з’явилися рухи в кінцівках. З ними займаються реабілітологи. Обидва отримують ліки, які запобігають повторному інсульту.

За словами професора Андрія Нетлюха, ризик виникнення повторного інсульту дуже високий, особливо в перші два-три тижні.