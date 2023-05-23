Специалисты больницы Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова лечат от последствий перенесенного ишемического инсульта двух военнослужащих, 37 и 47 лет, которых доставили из Яворовского района с разницей в два дня.

Об этом одному из украинских изданий сообщил нейрохирург, руководитель блока сосудистой (малоинвазивной) нейрохирургии больницы Андрей Нетлюх.

По словам медика, первым в лечебное учреждение Львова бригада скорой доставила 47-летнего мужчину. Его прооперировали.

Профессор рассказал, что тромб находился на разветвлении внутренней сонной артерии и имел длину почти 2,5 см. До затромбированного сосуда нейрохирурги добрались специальным инструментом – микрокатетером. Через него ввели раскрытый в сосуде стент, захватил тромб и забрали из сосуда.

37-летнего мужчину также с Яворовщины скорая доставила через два дня. Он проснулся утром с симптомами инсульта. Поскольку точно неизвестно, когда произошел инсульт, ему не вводили препарат для растворения тромба.

— Препарат для разжижения крови безопасно можно вводить, если с момента инсульта прошло не более 4,5 часа. Если прошло больше времени или точно неизвестно, когда произошел инсульт, его вводить нельзя, – объяснил Андрей Нетлюх.

37-летний военнослужащий также прооперирован.

Оба пациента из реанимации уже переведены в отделение, их состояние стабилизировалось. Они в сознании, говорят, появились движения в конечностях. С ними занимаются реабилитологи. Оба получают лекарства, которые предотвращают повторный инсульт.

По словам профессора Андрея Нетлюха, риск возникновения повторного инсульта очень высок, особенно в первые две-три недели.