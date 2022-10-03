Власти столицы призывают киевлян вновь вернуться к ношению масок в общественных местах. Причина — роста уровня заболеваемости Covid-19. Соответствующие рекомендации утвердил Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом.

— Жителям столицы рекомендуют находиться в средствах индивидуальной защиты (в частности, респиратор или защитная маска, закрывающая нос и рот) в общественном транспорте, местах обслуживания посетителей, учебных заведениях, — говорится в сообщении КГГА.

Также городские власти обращаются к предпринимателям с рекомендацией обновить маркировку относительно ношения масок и соблюдения дистанции не менее 1,5 м между посетителями.

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Как информирует Департамент здравоохранения КГГА, за неделю, с 26 сентября по 2 октября, в Киеве зарегистрировано 2 515 случаев заболевания Covid-19, госпитализированы 242 человека. К сожалению, 22 человека скончались.