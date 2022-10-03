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Через зростання Covid-19: влада Києва закликає повернутися до маскового режиму

3 Жовтня 2022, 13:49
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
маски, коронавірус
Джерело: Depositphotos

Влада столиці закликає киян знову повернутися до носіння масок у громадських місцях. Причина – зростання рівня захворюваності на Covid-19. Відповідні рекомендації затвердив Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, викликаної коронавірусом.

– Жителям столиці рекомендують перебувати в засобах індивідуального захисту (зокрема, респіратор або захисна маска, що закриває ніс і рот) в громадському транспорті, місцях обслуговування відвідувачів, навчальних закладах, – йдеться в повідомленні КМДА.

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Також міська влада звертається до підприємців з рекомендацією оновити маркування щодо носіння масок і дотримання дистанції не менше 1,5 м між відвідувачами.

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Як інформує Департамент охорони здоров’я КМДА, за тиждень, з 26 вересня по 2 жовтня, в Києві зареєстровано 2 515 випадків захворювання на Covid-19, госпіталізовано 242 людини. На жаль, 22 людини померли.

Джерело
КМДА
Теги
КМДА Коронавірус у Києві статистика
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