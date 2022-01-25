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Почему некоторые области вошли в красную зону: в Минздраве назвали причину

25 января 2022, 14:57
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Вакцинация, вакцинація, вакцина, коронавірус, коронавирус
Источник: Depositphotos

В красную зону эпидемической опасности вошли Ровенская и Ивано-Франковская область. Они в пятерке регионов с наименьшим уровнем вакцинации от Covid-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в социальных сетях.

— Не вакцинируемся — больше болеем, и что главное, чаще попадаем в больницы с тяжелым течением. И не спрашивайте потом, почему эпицентр новой вспышки именно на западе Украины, — отметил он.

В пятерке областей с наихудшим уровнем охвата вакцинацией находятся также Черновицкая, Волынская и Закарпатская области.

За прошлые сутки, 24 января, в Украине вакцинировались от коронавируса 69 546 человек. Первую дозу получили 27 261 человек, вторую дозу – 24 700 человек, дополнительную дозу получили 501 человек, бустерную дозу – 17 084 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 15 191 379 человек, из них получили первую дозу – 15 191 377 человек, получивших две дозы – 14 490 784 человека, получили дополнительную дозу – 13 609 людей, бустерную дозу – 225 868 людей.

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Источник: Виктор Ляшко

Теги
Адаптивний карантин , Вакцинация , Карантин , Коронавирус Covid-19
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