До червоної зони епідемічної небезпеки увійшли Рівненська та Івано-Франківська області. Вони у п’ятірці регіонів з найменшим рівнем вакцинації від Covid-19.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у соціальних мережах.

– Не вакцинуємось – більше хворіємо, і що головне, частіше потрапляємо до лікарень з тяжким перебігом. І не запитуйте потім, чому епіцентр нового спалаху саме на заході України, – зазначив він.

У п’ятірці областей з найгіршим рівнем охоплення вакцинацією перебувають також Чернівецька, Волинська та Закарпатська області.

За минулу добу, 24 січня, в Україні вакцинувалися від коронавірусу 69 546 людей. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, бустерну дозу – 17 084 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 191 379 людей, з них отримали першу дозу – 15 191 377 людей, отримали дві дози – 14 490 784 людини, отримали додаткову дозу – 13 609 людей, бустерну дозу – 225 868 людей.

Джерело: Віктор Ляшко