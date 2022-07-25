Почему вода в Днепре стала ярко-зеленого цвета и чем чревато для здоровья купание в ней рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
— Вода в Днепре загрязняется не только из-за сильной жары, но и из-за сбросов с Киевского водохранилища. Сильного течения здесь нет, поэтому в воде превышено содержание азота и фосфора, — объяснил эксперт.
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По его словам, все это вместе с высокой температурой воздуха способствует быстрому росту и размножению водорослей.
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Эксперт предупредил, что купание в такой воде может вызвать различные заболевания: от грибковых до инфекционных.
Источник: vgorode
Фото: Киев без цензуры