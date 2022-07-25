Чому вода в Дніпрі стала яскраво-зеленого кольору і чим загрожує для здоров’я купання в ній розповів глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.
– Вода в Дніпрі забруднюється не тільки через сильну спеку, а й через скиди з Київського водосховища. Сильної течії тут немає, тому у воді перевищено вміст азоту і фосфору, – пояснив експерт.
За його словами, все це разом з високою температурою повітря сприяє швидкому зростанню і розмноженню водоростей.
Експерт попередив, що купання в такій воді може викликати різні захворювання: від грибкових до інфекційних.
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Джерело: vgorode
Фото: Киев без цензуры