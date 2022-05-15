Незабаром літо, а тому ми зовсім скоро дістанемо своє легке відкрите взуття. А ось наші військовослужбовці, які воюють на фронті, не завжди можуть вчасно змінити берці чи просушити шкарпетки. Саме тому у них частіше, ніж у інших, виникають грибкові захворювання нігтів і шкіри на ногах.

Доктор Євген Комаровський отримує від наших захисників по чотири-п’ять листів на день, у яких ті питають поради, як подолати грибок.

– Життя в окопах, травми шкіри, неможливість зняти та провітрити взуття, просушити його на сонці, дістатися лікаря – все це будні наших захисників, – сказав Комаровський. – Але методи боротьби з грибковими захворюваннями є, і вони доступні.

Потрібно звернутися до медиків або волонтерів і замовити необхідні препарати, а потім набратися терпіння, бо боротьба з оніхомікозом (так називається грибкова хвороба) зазвичай тривала: руки лікують до місяця, а ноги – від шести місяців до року.

– Чоловіки, до речі, страждають від грибків вдвічі частіше, ніж жінки, – підкреслив лікар. – Але звертаються до лікаря вони вдвічі рідше. І то звернення ці відбуваються на стадії занедбаної хвороби. Ось вам і причина подальшого тривалого лікування.

Зараження оніхомікозом відбувається зазвичай під час прямого контакту із хворим. Найчастіше у басейнах, саунах, вдома від членів сім’ї, ну, і в армії також.

Є ще низка факторів – порушення кровообігу, хвороби, що його уповільнюють, вік. Літні люди страждають від грибкових хвороб частіше, ніж молоді, а діти практично не хворіють.

Симптоми оніхомікозу

зміна кольору нігтьової пластини;

її відділення;

потовщення;

витончення;

розм’якшення;

поява увігнутості;

борозни, гребені на поверхні.

Поставити остаточний діагноз і знайти збудника можна лише після лабораторного дослідження. Зараз застосовують метод ПЛР, коли через ДНК грибка визначають винуватця хвороби і після цього призначають ефективне лікування.

Методи лікування

Місцеве – мазі, гелі, лаки, які наносяться безпосередньо на уражені ділянки.

Плюси: немає побічних ефектів, діюча речовина проникає безпосередньо до колонії гриба. Мінуси: лікування тривале і не завжди ефективне (через занедбаність та глибину процесу).

Засоби, що застосовуються під час місцевої терапії: нафтифін, циклопірокс, аморолфін, ефіноконазол. Лікування триває до шести місяців, іноді – до року.

Системне – приймання препаратів внутрішньо по одній таблетці один раз на день. Цей метод ефективніший.

Плюси: діюча речовина кров’ю доставляється у всі тканини, знищуючи грибок скрізь. Мінуси: багато побічних ефектів та протипоказань.

Найкращими засобами вважаються тербінафін (ламізил), ітраконазол та флуконазол. До речі, флуконазол призначають тоді, коли нічого іншого не можна застосовувати через наявні стани чи хронічні захворювання.

Але найкраще застосовувати комплексне лікування, радить Євген Комаровський – пігулки та мазі за інструкцією.

За можливості до всіх цих засобів він радить вдаватися лише після відвідування лікаря.

Джерело: Євген Комаровський