Скоро лето, а значит, еще чуть-чуть и мы будем доставать свою легкую открытую обувь. А вот наши военные на фронте не всегда могут вовремя сменить берцы или просушить носки. Именно поэтому у них чаще, чем у других, возникают грибковые заболевания ногтей и кожи на ногах.

Доктор Евгений Комаровский получает от наших защитников по четыре-пять писем в день, в которых те спрашивают совета, как преодолеть грибок.

– Жизнь в окопах, травмы кожи, невозможность снять и проветрить обувь, просушить ее на солнце, добраться до врача – все это будни наших защитников, – сказал Комаровский. – Но методы борьбы с грибковыми заболеваниями есть, и они доступны.

Нужно обратиться к медикам или волонтерам и заказать необходимые препараты, а затем набраться терпения, потому что борьба с онихомикозом (так называется грибковая болезнь) обычно длительная: руки лечат до месяца, а ноги – от шести месяцев до года.

– Мужчины, кстати, страдают от грибков вдвое чаще, чем женщины, – подчеркнул врач. – Но обращаются к врачу они вдвое реже. И то обращения эти происходят на стадии запущенной болезни. Вот вам и причина дальнейшего продолжительного лечения.

Заражение онихомикозом происходит обычно при прямом контакте с больным. Чаще всего в бассейнах, саунах, дома от членов семьи, ну, и в армии тоже.

Есть еще ряд факторов – нарушение кровообращения, замедляющие его заболевания, возраст. Пожилые люди страдают грибковыми болезнями чаще, чем молодые, а дети практически не болеют.

Симптомы онихомикоза

изменение цвета ногтевой пластины;

ее отделение;

утолщение;

утончение;

размягчение;

появление вогнутости;

борозды, гребни на поверхности.

Поставить окончательный диагноз и найти возбудителя можно только при лабораторном исследовании. Сейчас применяют метод ПЦР, когда по ДНК грибка определяют виновника болезни и после этого назначают эффективное лечение.

Методы лечения

Местное — мази, гели, лаки, которые наносятся непосредственно на пораженные участки.

Плюсы — нет побочных эффектов, действующее вещество проникает непосредственно в колонию грибка. Минусы — лечение долгое и не всегда эффективное (по причине запущенности и глубины процесса).

Средства, которые применяются при местной терапии: нафтифин, циклопирокс, аморолфин, эфинаконазол. Лечение длится до шести месяцев, иногда — до года.

Системное — прием препаратов внутрь по одной таблетке один раз в день. Этот метод более эффективен.

Плюсы: действующее вещество кровью доставляется во все ткани, уничтожая грибки везде. Минусы: много побочных эффектов и противопоказаний.

Самым лучшим средством считаются тербинафин (ламизил), итраконазол и флуконазол. Кстати, флуконазол назначают, когда ничего другого нельзя применять в силу имеющихся состояний или хронических заболеваний.

Но лучше всего применять комплексное лечение, советует Евгений Комаровский — таблетки и мази по инструкции.

Если есть возможность, ко всем этим средствам он советует прибегать только после посещения врача.

Источник: Евгений Комаровский