У военных часто развивается микоз (грибок) стоп. Причинами являются усиленное потение, длительное ношение обуви, несоблюдение санитарно-гигиенических норм. Часто лечение не ко времени, а болезнь распространяется. Если микоз появился у одного солдата, он может поразить и других.
О симптомах и лечении грибка стопы рассказала дерматолог Екатерина Мельник.
Симптомы микоза стоп:
- зуд;
- шелушение, часто начинается с межпальцевых промежутков;
- кожа влажная;
- неприятный запах;
- трещины;
- пятна розового цвета;
- мелкие раны;
- расчесы.
Эти признаки характерны и для других дерматологических заболеваний, поэтому помните, что лучше обратиться к врачу.
Но учитывая, что наши защитники не могут это сделать даже онлайн, она озвучила рекомендации, которые помогут хоть как-то улучшить состояние и снять зуд.
Советы военным:
- после душа тщательно высушивать кожу стоп;
- при повышенном потоотделении и неприятном запахе — паста Теймурова;
- стирать и хорошо просушивать носки;
- не ложиться спать в обуви и носках;
- мыло, используемое для мытья ног, не применять для других участков;
- полотенце для ног желательно тоже иметь отдельное и менять каждый день;
- не ходить босиком, так можно заразить других.
Лечение микоза
Для обработки обуви раз или два раза в неделю, а лучше ежедневно использовать противогрибковый спрей (Ламикон спрей, Ламизил спрей, Микофин спрей, Тербинорм спрей).
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На ноги наносить местные противогрибковые средства – один или два раза в день, заходя за пределы пораженной кожи на несколько сантиметров.
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Можно использовать Микофин крем, Ламикон крем/гель, Ламизил крем, Клотримазол крем/мазь, Ламифен гель, Тербизил крем, Ламидерм крем, Экзодерил крем, Нестатиновая мазь, Микогель гель, Залаин крем, Дермазол крем, Кетодин крем, Онабет крем, Низорал крем , Канеспор крем, Экзифин гель, Экзик крем.