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Грибок стоп у военных — как лечить

30 апреля 2022, 09:48
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
військовий
Источник: Pixabay

У военных часто развивается микоз (грибок) стоп. Причинами являются усиленное потение, длительное ношение обуви, несоблюдение санитарно-гигиенических норм. Часто лечение не ко времени, а болезнь распространяется. Если микоз появился у одного солдата, он может поразить и других.

О симптомах и лечении грибка стопы рассказала дерматолог Екатерина Мельник.

Симптомы микоза стоп:

  • зуд;
  • шелушение, часто начинается с межпальцевых промежутков;
  • кожа влажная;
  • неприятный запах;
  • трещины;
  • пятна розового цвета;
  • мелкие раны;
  • расчесы.

Эти признаки характерны и для других дерматологических заболеваний, поэтому помните, что лучше обратиться к врачу.

Но учитывая, что наши защитники не могут это сделать даже онлайн, она озвучила рекомендации, которые помогут хоть как-то улучшить состояние и снять зуд.

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Советы военным:

  • после душа тщательно высушивать кожу стоп;
  • при повышенном потоотделении и неприятном запахе — паста Теймурова;
  • стирать и хорошо просушивать носки;
  • не ложиться спать в обуви и носках;
  • мыло, используемое для мытья ног, не применять для других участков;
  • полотенце для ног желательно тоже иметь отдельное и менять каждый день;
  • не ходить босиком, так можно заразить других.
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Лечение микоза

Для обработки обуви раз или два раза в неделю, а лучше ежедневно использовать противогрибковый спрей (Ламикон спрей, Ламизил спрей, Микофин спрей, Тербинорм спрей).

На ноги наносить местные противогрибковые средства – один или два раза в день, заходя за пределы пораженной кожи на несколько сантиметров.

Можно использовать Микофин крем, Ламикон крем/гель, Ламизил крем, Клотримазол крем/мазь, Ламифен гель, Тербизил крем, Ламидерм крем, Экзодерил крем, Нестатиновая мазь, Микогель гель, Залаин крем, Дермазол крем, Кетодин крем, Онабет крем, Низорал крем , Канеспор крем, Экзифин гель, Экзик крем.

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