У військових часто розвивається мікоз (грибок) стоп. Причинами є посилене пітніння, довготривале носіння взуття, недотримання санітарно-гігієнічних норм. Часто лікування не на часі, а хвороба поширюється. Якщо мікоз з’явився у одного солдата, він може швидко вразити й інших.

Про симптоми та лікування грибка стопи розповіла дерматолог Катерина Мельник.

Симптоми мікозу стоп:⠀

свербіж;

лущення, часто починається з міжпальцевих проміжків;

шкіра волога;

неприємний запах;

тріщини;

плями рожевого кольору;

дрібні рани;

розчухи.

Ці ознаки характерні й для інших дерматологічних хвороб, тому пам’ятайте, що найкраще звернутися до лікаря.

Але враховуючи те, що наші захисники не можуть це зробити навіть онлайн, вона озвучила рекомендації, які допоможуть хоч якось поліпшити стан та зняти свербіж.

Поради військовим:

після душу ретельно висушувати шкіру стоп;

за умови підвищеного потовиділення та неприємного запаху – паста Теймурова;

прати та добре просушувати шкарпетки;

не лягати спати у взутті та шкарпетках;

мило, що використовується для миття ніг, не застосовувати для інших ділянок;

рушник для ніг бажано теж мати окремий та змінювати щодня;

не ходити босоніж, так можна заразити інших.

Лікування мікозу

Для обробки взуття раз чи двічі на тиждень, а краще щоденно використовувати протигрибковий спрей (Ламікон спрей, Ламізил спрей, Мікофін спрей, Тербінорм спрей).

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На ноги наносити місцеві протигрибкові засоби – один раз чи двічі на день, заходячи за межі ураженої шкіри на декілька сантиметрів.

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Можна використовувати Мікофін крем, Ламікон крем/гель, Ламізил крем, Клотримазол крем/мазь, Ламіфен гель, Тербізил крем, Ламідерм крем, Екзодерил крем, Ністатинова мазь, Мікогель гель, Залаїн крем, Дермазол крем, Кетодін крем, Онабет крем, Нізорал крем, Канеспор крем, Екзифін гель, Екзік крем.