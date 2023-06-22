Специалисты больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова спасли 16-летнего Павла Мысько с Тернопольщины, который после ужасного ДТП в течение двух месяцев боролся за жизнь.

Об этом медики больницы сообщили на своей странице в Facebook.

— Четыре остановки сердца, ушиб головного мозга, повреждение печени и отказ почек. 38 дней в коме. Надежда то появлялась, то ускользала. Но родители юноши не переставали верить, а врачи — бороться за спасение юной жизни, — пишут медики.

Как стало известно, все произошла 26 марта. Павел был за рулем мотоцикла. Вдруг начался ливень. О столкновении с автомобилем парень уже не помнит.

В тернопольскую больницу Павла привезли в критическом состоянии. Его сердце останавливалось четыре раза. Повреждены все внутренние органы. Селезенку пришлось удалить сразу.

Следующие несколько недель юноша был в коме. Пришел в себя на несколько часов, но последовал отказ почек и снова кома. Из Тернополя тяжелого пациента перевезли во Львов, потому что здесь есть оборудование, которое могло спасти парня.

— Юношу сразу подключили к аппарату острого гемодиализа. День за днем специальное оборудование работало вместо почек, очищало кровь от токсинов. Если не было бы такой возможности, могло бы произойти худшее, — объясняют медики.

И врачам все же удалось запустить почки. Павел открыл глаза. С тех пор он ежедневно радует успехами своих родных: заново научился самостоятельно держать голову, есть, сидеть и ходить.

По словам медиков, парень уже вернулся домой, восстанавливает силы и ежедневно маленькими шагами движется вперед.

Источник: Первое медобъединение Львова