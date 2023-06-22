Фахівці лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова врятували 16-річного Павла Миська з Тернопільщини, який після жахливої ДТП протягом двох місяців боровся за життя.

Про це медики лікарні повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Чотири зупинки серця, забій головного мозку, пошкодження печінки та відмова нирок. 38 днів у комі. Надія то з’являлася, то зникала. Але батьки юнака не переставали вірити, а лікарі – боротися за порятунок юного життя, – пишуть медики.

Як стало відомо, усе сталася 26 березня. Павло був за кермом мотоцикла. Раптом почалася злива. Про зіткнення з автомобілем хлопець уже не пам’ятає.

До тернопільської лікарні Павла привезли у критичному стані. Його серце зупинялося чотири рази. Пошкоджено всі внутрішні органи. Селезінку довелося видалити одразу.

Наступні кілька тижнів юнак був у комі. Прийшов до тями на кілька годин, але послідувала відмова нирок і знову кома. Із Тернополя важкого пацієнта перевезли до Львова, бо тут є обладнання, яке могло врятувати хлопця.

– Юнака одразу підключили до апарату гострого гемодіалізу. День за днем спеціальне обладнання працювало замість нирок, очищало кров від токсинів. Якби не було б такої можливості, могло б статися найгірше, – пояснюють медики.

Та лікарям усе ж вдалося запустити нирки. Павло відкрив очі. Відтоді він щодня тішить успіхами своїх рідних: заново навчився самостійно тримати голову, їсти, сидіти й ходити.

За словами медиків, хлопець уже повернувся додому, відновлює сили і щодня маленькими кроками рухається вперед.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова