Травматологи лікарні Святого Луки Першого медоб’єднання Львова зробили операцію зі зіставлення та фіксації кісткових уламків на руці 18-річної дівчини, яка дістала травму внаслідок падіння з самоката.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Того вечора Настя разом із хлопцем каталися містом на самокаті. Набрали швидкість, їхали тротуаром і натрапили на яму. Кермо викрутилося, молоді люди втратили рівновагу і полетіли шкереберть прямо на кам’яну бруківку, – пишуть медики.

У травмпункті лікарні після рентгенологічного обстеження діагностували дівчині перелом обох кісток лівого передпліччя.

На першому етапі лікування травматологи усунули грубе зміщення і, щоб зняти набряк, на травмовану кінцівку наклали гіпс. На другому етапі під час операції хірурги зіставили кісткові фрагменти та зафіксували їх за допомогою металевої конструкції.

За словами медиків, при переломах ліктьової та променевої кісток дуже важлива ювелірна точність. Інакше, навіть за невеликої похибки, у подальшому житті згинальні та поворотні рухи можуть супроводжуватися хронічними болями.

Як стало відомо, хірургічне втручання пройшло вдало. Уже на четвертий день після Настю виписали. Але попереду в дівчини тривала реабілітація з відновлення повноти рухів.

Як повідомили в травмпункті лікарні, лише за останній тиждень сюди доправили трьох пацієнтів, які внаслідок падіння з електросамокатів зазнали травм різного ступеня тяжкості: переломів, ушкоджень обличчя та голови, забоїв, рваних ран та синців.

Найнебезпечніші – це черепно-мозкові травми.

Якщо внаслідок падіння ви одразу не звернулися по медичну допомогу, але відчуваєте нудоту, запаморочення та біль у ділянці травмування, терміново зверніться до лікаря.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова