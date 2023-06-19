Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Невдало покаталася на самокаті: у Львові 18-річній дівчині лікують складний перелом руки

19 Червня 2023, 12:56
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ПМО Львів

Травматологи лікарні Святого Луки Першого медоб’єднання Львова зробили операцію зі зіставлення та фіксації кісткових уламків на руці 18-річної дівчини, яка дістала травму внаслідок падіння з самоката.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці у Facebook.

– Того вечора Настя разом із хлопцем каталися містом на самокаті. Набрали швидкість, їхали тротуаром і натрапили на яму. Кермо викрутилося, молоді люди втратили рівновагу і полетіли шкереберть прямо на кам’яну бруківку, – пишуть медики.

Читайте також:
мотоциклМотоцикліст потрапив у ДТП і не реагував на сигнали смартфона: у Львові сигнал SOS медикам надіслав гаджет

У травмпункті лікарні після рентгенологічного обстеження діагностували дівчині перелом обох кісток лівого передпліччя.

На першому етапі лікування травматологи усунули грубе зміщення і, щоб зняти набряк, на травмовану кінцівку наклали гіпс. На другому етапі під час операції хірурги зіставили кісткові фрагменти та зафіксували їх за допомогою металевої конструкції.

За словами медиків, при переломах ліктьової та променевої кісток дуже важлива ювелірна точність. Інакше, навіть за невеликої похибки, у подальшому житті згинальні та поворотні рухи можуть супроводжуватися хронічними болями.

Як стало відомо, хірургічне втручання пройшло вдало. Уже на четвертий день після Настю виписали. Але попереду в дівчини тривала реабілітація з відновлення повноти рухів.

Як повідомили в травмпункті лікарні, лише за останній тиждень сюди доправили трьох пацієнтів, які внаслідок падіння з електросамокатів зазнали травм різного ступеня тяжкості: переломів, ушкоджень обличчя та голови, забоїв, рваних ран та синців.

Найнебезпечніші – це черепно-мозкові травми.

Якщо внаслідок падіння ви одразу не звернулися по медичну допомогу, але відчуваєте нудоту, запаморочення та біль у ділянці травмування, терміново зверніться до лікаря.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова

Теги
Львів Медики Операція Травма
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь