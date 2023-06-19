Травматологи больницы Святого Луки Первого медобъединения Львова сделали операцию по сопоставлению и фиксации костных обломков на руке 18-летней девушки, которая получила травму в результате падения с самоката.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— В тот вечер Настя вместе с парнем катались по городу на самокате. Набрали скорость, ехали по тротуару и наткнулись на яму. Руль выкрутился, молодые люди потеряли равновесие и полетели кувырком прямо на каменную брусчатку, — пишут медики.

В травмпункте больницы после рентгенологического обследования девушке диагностировали перелом обеих костей левого предплечья.

На первом этапе лечения травматологи устранили грубое смещение и, чтобы снять отек, на травмированную конечность наложили гипс. На втором этапе во время операции хирурги сопоставили костные фрагменты и зафиксировали их с помощью металлической конструкции.

По словам медиков, при переломах локтевой и лучевой костей очень важна ювелирная точность. Иначе, даже при небольшой погрешности, в дальнейшей жизни сгибающие и поворотные движения могут сопровождаться хроническими болями.

Как стало известно, хирургическое вмешательство прошло удачно. Уже на четвертый день после поступления Настю выписали. Но впереди у девушки продолжительная реабилитация по восстановлению полноты движений.

Как сообщили в травмпункте больницы, только за последнюю неделю сюда поступили трое пациентов, которые в результате падения с электросамокатов получили травмы разной степени тяжести: переломы, повреждения лица и головы, ушибы, рваные раны и кровоподтеки.

Самые опасные – это черепно-мозговые травмы.

Если вследствие падения вы сразу не обратились за медицинской помощью, но чувствуете тошноту, головокружение и боль в области травмирования, срочно обратитесь к врачу.

Источник: Первое медобъединение Львова