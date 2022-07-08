Сразу десять медучреждений Полтавщины, в том числе и областной Перинатальный центр, получили от Министерства здравоохранения польские системы Sigmafon, которые были переданы Украине в качестве гуманитарной помощи.

Это кардиотокографы, с помощью которых можно отслеживать сердцебиение плода дистанционно.

Об этом, в частности, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко по итогам рабочего визита в Полтавскую область.

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Отмечается, что такие кардиографы позволяют использовать телемедицинские технологии, когда медработник подсоединяет датчики к беременной, а врач с помощью приложения в телефоне может видеть все показатели плода, которые считывает аппарат.

Кардиотокограф непрерывно синхронно регистрирует частоту сердечных сокращений плода и тонуса матки, и, если есть тревожные симптомы, медик оперативно связывается с пациенткой.

Сообщается, что кардиотокография плода не просто современный и безопасный метод функциональной диагностики. Система Sigmafon имеет высокую точность измерения, позволяет качественно оценить внутриутробное состояние плода во время беременности и родов.

А это имеет важное значение для наблюдения за женщинами со сложным течением беременности и сохранения жизни и здоровья малышей, прокомментировал министр во время визита.

Фото: Минздрав