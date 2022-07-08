Відразу десять медзакладів Полтавщини, в тому числі і обласний Перинатальний центр, отримали від Міністерства охорони здоров’я польські системи Sigmafon, які були передані Україні в якості гуманітарної допомоги.

Це кардіотокографи, за допомогою яких можна відстежувати серцебиття плода дистанційно.

Про це, зокрема, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко за підсумками робочого візиту до Полтавської області.

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Відзначається, що такі кардіографи дозволяють використовувати телемедичні технології, коли медпрацівник під’єднує датчики до вагітної, а лікар за допомогою програми в телефоні може бачити всі показники плода, які зчитує апарат.

Кардіотокограф безперервно синхронно реєструє частоту серцевих скорочень плода і тонусу матки, і, якщо є тривожні симптоми, медик оперативно зв’язується з пацієнткою.

Повідомляється, що кардіотокографія плода не просто сучасний і безпечний метод функціональної діагностики. Система Sigmafon має високу точність вимірювання, дозволяє якісно оцінити внутрішньоутробний стан плода під час вагітності та пологів.

А це має важливе значення для спостереження за жінками зі складним перебігом вагітності та збереження життя і здоров’я малюків, прокоментував міністр під час візиту.

Фото: МОЗ