В Украине после 30 июня не планируют продолжать карантинные ограничения, которые вводили в связи с пандемией коронавируса.

Об этом в комментарии украинскому изданию сообщил первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.

— Согласно решению, карантин длится до 30 июня, то есть мы просто не будем продлевать карантин 30 июня… Скорее всего, так будет, — сказал Дубров.

На вопрос, будет ли вакцинация оставаться бесплатной, Дубров ответил, что пока трудно ответить на этот вопрос, но скорее всего, да.