В Украине после 30 июня не планируют продолжать карантинные ограничения, которые вводили в связи с пандемией коронавируса.
Об этом в комментарии украинскому изданию сообщил первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.
— Согласно решению, карантин длится до 30 июня, то есть мы просто не будем продлевать карантин 30 июня… Скорее всего, так будет, — сказал Дубров.
На вопрос, будет ли вакцинация оставаться бесплатной, Дубров ответил, что пока трудно ответить на этот вопрос, но скорее всего, да.
— Потому что мы говорили, что вакцинация спасает жизни. Это эффективно, в любом случае предотвращает критическое течение коронавирусной болезни. В ближайшее время вакцинация будет бесплатной, — отметил замминистра.