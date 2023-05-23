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Будет ли в Украине продлен Covid-карантин после 30 июня — Минздрав

23 мая 2023, 11:55
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

В Украине после 30 июня не планируют продолжать карантинные ограничения, которые вводили в связи с пандемией коронавируса.

Об этом в комментарии украинскому изданию сообщил первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.

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— Согласно решению, карантин длится до 30 июня, то есть мы просто не будем продлевать карантин 30 июня… Скорее всего, так будет, — сказал Дубров.

На вопрос, будет ли вакцинация оставаться бесплатной, Дубров ответил, что пока трудно ответить на этот вопрос, но скорее всего, да.

— Потому что мы говорили, что вакцинация спасает жизни. Это эффективно, в любом случае предотвращает критическое течение коронавирусной болезни. В ближайшее время вакцинация будет бесплатной, — отметил замминистра.

Источник
УНН
Теги
Карантин Коронавирус Covid-19 МОЗ Украины
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