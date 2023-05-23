В Україні після 30 червня не планують продовжувати карантинні обмеження, які вводили у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це в коментарі українському виданню повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров.

– Згідно з рішенням, карантин триває до 30 червня, тобто ми просто не будемо продовжувати карантин 30 червня… Найімовірніше, так буде, – сказав Дубров.

На запитання, чи вакцинація залишатиметься безоплатною, Дубров відповів, що наразі важко відповісти на це запитання, але, найімовірніше, так.