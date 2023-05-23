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Чи буде в Україні продовжено Covid-карантин після 30 червня — МОЗ

23 Травня 2023, 11:55
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

В Україні після 30 червня не планують продовжувати карантинні обмеження, які вводили у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це в коментарі українському виданню повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров.

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– Згідно з рішенням, карантин триває до 30 червня, тобто ми просто не будемо продовжувати карантин 30 червня… Найімовірніше, так буде, – сказав Дубров.

На запитання, чи вакцинація залишатиметься безоплатною, Дубров відповів, що наразі важко відповісти на це запитання, але, найімовірніше, так.

– Тому що ми говорили, що вакцинація рятує життя. Це ефективно, у будь-якому разі запобігає критичному перебігу коронавірусної хвороби. Найближчим часом вакцинація буде безкоштовною, – зазначив заступник міністра.

Джерело
УНН
Теги
Карантин Коронавірус Covid-19 МОЗ України
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