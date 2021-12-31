В Киеве не планируют продлевать зимние каникулы из-за распространения нового штамма коронавируса Омикрон.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы города Киев Олег Рубан в эфире одного из телеканалов. По его словам, школьники вернутся за парты в соответствии с запланированного времени.

— Сегодня нет прогнозов по закрытию школ и усилению мер противоэпидемической опасности у них. Об этом можем говорить через 3-4 недели января, когда будем регистрировать увеличение заболеваемости. То есть дети в школу пойдут, — отметил Рубан.

Эксперт также добавил, что сейчас в Украине наблюдается распространение нового штамма коронавируса Омикрон. Однако есть положительный момент — 80-90% случаев этого варианта проходят в легкой форме. Только 10-15% пациентов нуждаются в госпитализации.

Рубан добавил, что в Украине ожидается увеличение количества новых случаев коронавируса. Такая ситуация уже наблюдается в западных странах.

— Если на прошлой неделе ежедневно регистрировали 800 тыс. Covid-случаев, то на этой неделе около 1 млн 600 инфицирований, — рассказал он.

Глава Госпотребслужбы отметил, что вспышка заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается после новогодних праздников. Это естественная заболеваемость для страны, которая связана с распространением острых респираторных инфекций.