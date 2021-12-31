У Києві не планують продовжувати зимові канікули через поширення нового штаму коронавірусу Омікрон.

Про це заявив голова Держспоживслужби міста Київ Олег Рубан в ефірі одного з телеканалів. За його словами, школярі повернуться за парти відповідно до запланованого часу.

– Сьогодні немає прогнозів щодо закриття шкіл і посилення заходів протиепідемічної небезпеки у них. Про це можемо говорити через 3-4 тижні січня, коли будемо реєструвати збільшення захворюваності. Тобто діти в школу підуть, – зазначив Рубан.

Експерт також додав, що нині в Україні спостерігається поширення нового штаму коронавірусу Омікрон. Однак є позитивний момент – 80-90% випадків цього варіанту проходять у легкій формі. Лише 10-15% пацієнтів потребують госпіталізації.