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Чи продовжать шкільні канікули у Києві через Covid-штам Омікрон

31 Грудня 2021, 10:34
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
школа
Джерело: Depositphotos

У Києві не планують продовжувати зимові канікули через поширення нового штаму коронавірусу Омікрон.

Про це заявив голова Держспоживслужби міста Київ Олег Рубан в ефірі одного з телеканалів. За його словами, школярі повернуться за парти відповідно до запланованого часу.

– Сьогодні немає прогнозів щодо закриття шкіл і посилення заходів протиепідемічної небезпеки у них. Про це можемо говорити через 3-4 тижні січня, коли будемо реєструвати збільшення захворюваності. Тобто діти в школу підуть, – зазначив Рубан.

Експерт також додав, що нині в Україні спостерігається поширення нового штаму коронавірусу Омікрон. Однак є позитивний момент – 80-90% випадків цього варіанту проходять у легкій формі. Лише 10-15% пацієнтів потребують госпіталізації.

Рубан додав, що в Україні очікується збільшення кількості нових випадків коронавірусу. Така ситуація вже спостерігається у західних країнах.

– Якщо минулого тижня щодня реєстрували 800 тис. Covid-випадків, то цього тижня близько 1 млн 600 інфікувань, – розповів він.

Голова Держспоживслужби наголосив, що спалах захворюваності на коронавірус в Україні очікується після новорічних свят. Це природня захворюваність для країни, яка пов’язана з поширенням гострих респіраторних інфекцій.

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Теги
Канікули , Карантин , Коронавірус Covid-19 , Школа
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